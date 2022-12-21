Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Ferhat Deniz idaresindeki 06 AZ 6397 plakalı Toyota marka otomobil, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında bulunan Göksu Köprüsü rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Ferhat Deniz yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen bölge trafik polis ekipleri ile jandarma ekipleri incelemelerde bulunarak aracı bulunduğu yerden kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.