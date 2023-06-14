Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Caddesi Millet Caddesi üzerinde bulunan köprüde seyir halinde olan Emrah B., idaresindeki 06 DS 7950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Emrah B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazanın olduğu aynı yerde önceki günde bir otomobil takla atmış ve 4 kişi yaralanmıştı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.