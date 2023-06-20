Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Besni istikametine gelmekte olan M. Y. (71) idaresindeki 02 DG 699 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kurugöl köyü yakınlarında yol kenarında bulunan menfeze çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü M.Y., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.