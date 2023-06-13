Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Ç., idaresindeki 27TN064 plakalı otomobil, Fırat Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüje çarpan otomobil daha sonra takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdurrahman Ç., ile otomobilde bulunan Kevser Ç., İkbal Ç., ve İbrahim Ç., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.