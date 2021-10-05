Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kaza sonrası sürücü aracını bırakarak kaza yerinden ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 LC 014 plakalı Toyota marka otomobil, Eğriçay Köprüsü alt kısmında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil daha sonra şarampole devrildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından takla atan otomobili otoparka çekerken araç sürücünün bulunması için ise çalışma başlattı.

Öte yandan takla atan otomobili kullanan kadın sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve daha sonra aracını bırakarak kaza yerinden ayrıldığı vatandaşlar tarafından iddia edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.