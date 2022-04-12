İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil Adıyaman merkeze bağlı Küllüm köy yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole girerek durabilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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