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Köpeğe çarpmamak için ağaca çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde köpeğe çarpmak istemeyen sürücü yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde köpeğe çarpmak istemeyen sürücü yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Aydın Akçadağ idaresindeki 46 EY 146 plakalı otomobil sürücüsü Atatürk Bulvarı üzerinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarında bulunan ağaca çarptı.


Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ilk ağacı çarparak devirdikten sonra 40 metre uzaklıkta bulunan ikinci ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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