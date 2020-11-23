Köpek, duvar kırılarak sıkıştığı yerden çıkartıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki duvar arasında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin duvarı kırmasıyla kurtarıldı.

Olay, Gölbaşı ilçesi Hürriyet Mahallesi 1 Nolu Sağlık Merkezi arkasında meydana geldi. Mahalle sakinleri iki binanın duvarı arasında köpek sesi duydu. Köpeği kendi imkanları ile çıkartamayan mahalle sakinleri durumu Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği bulunduğu yerden çıkartmak için bir binanın duvarlarını balyozla kırdı. Duvardan delik açan ekipler köpeği bu delikten çıkartarak kurtardı.