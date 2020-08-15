Köpeklerin oyunu işyeri sahibini canından bezdirdi

Adıyaman'da sokak köpeklerinin işyeri önündeki plastik halı ile oyunu, işyeri sahibini canından bezdirdi.

Adıyaman'da sokak köpekleri gece olunca işyeri önünde serili olan plastik halıyla oynuyor. Köpekler işyeri önündeki 13 metrelik plastik halıyı dişleriyle parçalıyor. Sabahları işyerini açtığında işyerinin önündeki plastik halının parçalandığını gören işyeri sahibi çaresiz. İşyeri sahibi birkaç defa halıyı değiştirdi. Köpeklerin plastik halıyla oyunu, işyeri sahibi canından bezdirdi.

İşyeri Sahibi Hakan Kırmızıgül, üç kez işyeri önüne serilen halının köpekler tarafından parçalandığını dile getirerek, bundan sonra geceleri halıyı toplayacağını söyledi.

Yeni halının bin TL olduğunu dile getiren Kırmızıgül, köpeklerin halıyı dişleriyle parçaladıklarını belirterek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.