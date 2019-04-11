Köprüden düşen araç bulundu, sürücü aranıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün gece köprüden Göksu Çayı'na düşen araç saatler süren aramalar sonucunda bulunurken, kayıp sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Sezai Çetiner'in (32) kullandığı 27 RM 122 plakalı araç, Göksu Çayı üzerindeki Küncülü Köprüsü'nden geçerken köprüden aşağı düştü. Gölbaşı - Malatya karayolunun 13. kilometresinde gece meydana gelen kaza sonrasında AFAD, Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri arama tarama çalışmalarına başladı.

Gece yaklaşık 4 saat süren arama sonuç vermeyince suyun debisinin yüksek olması ve gece karanlığından dolayı aramaya ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan arama çalışmaları aralıksız sürdü. Dalgıç ekipleri kaybolan araç ve sürücüsünü bulmak için suda arama yaptı ancak suyun şiddetli akması nedeniyle arama çalışmaları aksadı.

Dalgıç ekipleri aracın suyun dibine batmış olabileceği ihtimali nedeniyle kanca atarak, iş makineleriyle suyun yönünü değiştirmek istedi. Suya atılan kanca araca takılınca aracın yeri tespit edildi. Bunun üzerine iş makineleri aracı sudan çıkarttı. Araç çıkartıldığında sürücüsünün içinde olmadığı belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemede bulundu. Sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.

Dalgıç ekipleri kayıp sürücüyü arama çalışmalarına devam ediyor.