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Korona fırsatçılarına operasyon

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınını fırsat bilerek fırsatçılık yapan şahıslara yönelik Adıyaman’da, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınını fırsat bilerek fırsatçılık yapan şahıslara yönelik Adıyaman'da, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde Sağlık Bakanlığının her hangi bir izni olmadan usulsüzce ve steril şartlara uyulmadığına dair maske üretimi yapıldığı ihbarı aldı. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adrese sağlık müdürlüğü ve ticaret müdürlüğü personellerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda üretimi tamamlanmış 24 bin adet maske, 20 bin adet maske üretiminde kullanılan kare kumaş ele geçirildi. Malzemelere el konulurken firma sahibi olan M.C., isimli kişiye 86 bin 806 TL para cezası kesildi. Denetimlerin ise aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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