Korona virüs aşıları özel donanımlı araçlarla dağıtılıyor

Adıyaman'da korona virüs aşıları, özel donanımlı nakil aracı ile kentteki sağlık kuruluşlarına dağıtılıyor

Çin'den Türkiye'ye getirilen korona virüs aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli nakil araçları ile sağlık kuruluşlarına dağıtılıyor. Uçakla geçtiğimiz günlerde Adıyaman'a getirilen aşılar, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen özel donanımlı araç tarafından aşı yapılacak sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor. Yaklaşık 10 bin toz aşının geldiği Adıyaman'da Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından özel aşı odaları hazırlanıyor. İl merkezi ve ilçelere dağıtımı başlayan aşılar ilk etapta Adıyaman'da ki yaklaşık 7 bin sağlık çalışanı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerindeki görevlilere yapılacağı öğrenildi.

Aşı testlerinin tamamlanmasının ardından ise sağlık çalışanları ile aşılamanın başlanacağı öğrenildi.