Korona virüs sürecinde çocuk psikolojisi ve ailelere öneriler

Rahime Gürsoy, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile küresel ve ulusal bazda mücadele verilirken şu günlerde zorlu süreçten geçildiğini dile getirdi.

Yaşamı tehdit eden bu virüsün yalnızca fizyolojik olarak değil aynı zamanda sosyolojik ve psikolojik açılardan da tüm insanlığı önemli şekilde etkilediğini vurgulayan Gürsoy, “Pandemi sürecinde izolasyon ile kendimizi dış dünyadan soyutladığımız ve evlerimize kapandığımız şu günlerde sadece biz yetişkinleri değil özellikle okullarından ayrı kalan ve süreci anlamlandırmakta zorluk yaşayan çocuklarımızda psikolojik olarak önemli ölçülerde etkilenmektedir. Çocuklara korona virüsü anlatırken nasıl anlattığımız bu süreçte çok önemlidir. Çünkü ilerleyen yıllarda çocuk ruh sağlığında travmatik bir zemin oluşturmamak adına gözle görülmeyen bu virüsü çocuğun yaş ve gelişimsel özellikleri baz alınarak açıklanması aileler için önemli bir ölçüt taşımaktadır. Diğer önemli bir nokta ise pandemi sürecinden dolayı yaşamın ani ve hızlı bir şekilde değişmesiyle beraber çocuklarda gözlemlediğimiz adaptasyon sürecindeki zorluklardır” dedi.

Okullara kısa bir ara verilmesiyle beraber evde ders çalışmak, zamanı yönetmek, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrı kalmak çocukları duygusal olarak etkilediğini aktaran Gürsoy, “Bu nedenle teknoloji tabanlı uygulamalarla ilerleyen eğitim şekli, çocuklarda adaptasyon ve uyum konusunda sorun yaşamasına neden olabilir. Okula neden ara verildiği, arkadaşlarından neden ayrı kaldığı, parka neden gidemediği gibi sorular çocukların zihnini kurcalamaktadır. Bunun olumsuz sinyalleri en çok çocuklarda ani değişen duygu durum ve öfke patlamalarıyla beraber gözlemlemekteyiz. Bu noktada ailelere düşen en önemli görev, ilk olarak okula gitmeme sürecinin bir tatil olmadığını esasen çocuğa anlatmaktadır. Okulun şuan ki salgından dolayı kısa süreliğine ve geçici olarak eve taşındığını, dersleri odasında dinleyerek yine aynı şekilde ödevlerini yapma sorumluluğunun devam ettiği vurgusu yapılmalıdır. Aynı zamanda arkadaşları ve öğretmeniyle duygusal bağ kuran bir çocuk için özlediğinde internet üzerinden görüşebileceğini aslında şuan ki bu durumunda keyifli yanlarının da olabileceği vurgusu yapılmalıdır.

Bu süreyi en kaliteli şekilde geçirebilmek özellikle çalışan anne babalar için bulunmaz bir fırsattır. Bolca oyun oynamak belki de çocuğun sorduğu tüm soruların duygusal cevabıdır. Çünkü çocuklar oyun bağı ile kendilerine, ebeveynlerine ve dış dünyaya karşı içsel sorunlarını ve çatışmalarını çözümlediğini araştırmalar ortaya koymaktadır. Mutfakta kek yapan bir annenin çocuğundan yaşına uygun ufak yardımlar isteyerek sürece çocuğunu dahil etmesi, aslında ebeveyn-çocuk arasında gözle görülmeyen sevgi bağlarının oluşmasının temelidir. Bu nedenle tüm ebeveynlere önerim bu zaman dilimini bir fırsata çevirmek ve çocuklukta oluşan ve yetişkinlikte tamiri zor olan

duyguları (ilgi, sevgi, değer gibi ) bu süreçte fırsata çevirerek onarmaktır” şeklinde konuştu.