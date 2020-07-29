Korona virüse karşı sopa ve halatlarla kurban pazarlığı

El sıkışmasının yerini bıraktığı halat ve sopayla, fiziksel temas önleniyor. Korona virüsten dolayı sopa ve halatlarla yapılan pazarlıklar zaman zaman ilginç görüntülerin yaşanmasına da neden oluyor.

Sosyal mesafelerine dikkat ettiklerini dile getiren hayvan satıcılarından Abuzer Dolaş, “Anlaşmalarımız daha önce el sıkışmasıyla oluyordu şimdide iple, sopayla oluyor. Sosyal mesafeyi koruyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan hayvan satıcısı Hıdır Akpan ise “Sosyal mesafemizi koruyoruz en az 1 metre 1,5 metre. Bu şekilde kendimizi burada koruyoruz. İp ile boruyla bir birimizin elini sallıyoruz” şeklinde konuştu.

Hayvan satıcısı Ramazan Temel ise "Eskiden el sıkışırdık şimdi ya değnek kullanıyoruz, ya kafa sallıyoruz ya göz kırpıyoruz. Şu anda sosyal mesafeye dikkat ediyoruz” diye konuştu.