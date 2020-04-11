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Korona virüsle mücadele kapsamında ön işlem masası kuruldu

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, korona virüs salgını ile mücadelede yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.


Korana virüsü salgınıyla mücadelede izolasyon sürecini maksimum hale getirmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binasının önüne ön işlem masası kuruldu. Triaj niteliğinde sosyal mesafe izolasyonuna dikkat edilerek kurulan bu masadan vatandaşların başvuruları alınıyor. Vatandaşların talepte bulundukları hizmetlerle ilgili kayıtlar alınarak değerlendirmeler yapılıyor. Vatandaşlara telefon numaraları üzerinden değerlendirmelerle ilgili geri dönüş sağlanıyor.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, ön hizmet masası uygulamasıyla ilgili olarak, “Vatandaşlarımıza sunduğumuz Sosyal Ekonomik Destek, Evde Bakım Yardımı, Doğum Yardımı, Korunmaya Muhtaç Çocuk, Koruyucu Aile, Evlat Edindirme gibi işlemlerin salgınla mücadele kapsamında toplum sağlığı düşünülerek, il müdürlüğü hizmet binamızın girişine ön işlem masası kurduk. Vatandaşlarımızın müracaatları alınarak ilgili birimlere personellerimiz tarafından bilgi verilmektedir. Bu şekilde hem vatandaşlarımızın hem de personellerimizin sosyal izolasyonu sağlanmaya çalışılmaktadır. Alınan talepler birimlerimiz tarafından değerlendirilmekte, süreçle ilgili vatandaşlarımıza iletişim araçları üzerinden geri dönüşler sağlanarak hizmetlerimiz sürdürülmektedir. Bu sayede sosyal izolasyon kapsamında fiziksel teması minimize ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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