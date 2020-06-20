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Korona virüslü öğrenciler ayrı okulda sınava girdi

Liseye Geçiş Sistemi’ne (LGS) giren ve korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan öğrenciler ayrı okulda sınava girdi.

Liseye Geçiş Sistemi'ne (LGS) giren ve korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan öğrenciler ayrı okulda sınava girdi.


Adıyaman'da korona virüs testi pozitif çıkan 3 öğrenci ambulanslar ile Adıyaman Lisesi'ne getirildi. Adıyaman Lisesinde önünde sınav süresince sağlıkçılar bekledi. Ambulans ile sınav salonuna getirilen 3 öğrenci ilk oturumun ardından okul bahçesinde bekleyerek, ikinci oturama girdi.


Adıyaman'da sadece 3 öğrencinin bu şekilde sınava girdiği öğrenildi.

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