Korona virüsü öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira

Korona virüsü ortaya çıkmadan önce Adıyaman'da 7 TL'den satılan maskelerin fiyatı 120 TL'ye yükseldi.

Çin'den birçok ülkeye yayılan korona virüsünden dolayı birçok pazarlamacı ellerinde olan N95 maskesi, cerrahi maske, eldiven, ateş ölçer ve koruyucu tulumları Çin'e gönderdiği için piyasada bulunan ürünlerin rekor fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi. Hastası olduğu için cerrahi maske almak isteyen ama pahalı olduğundan dolayı almayan bir vatandaş, "Çin'de virüs var diye burada fiyatları yükseltiyorlar. Bunun üretimi Türkiye'de de yapılıyor. Burada yapılıyorsa fiyatların yükselmemesi lazımdır. Karaborsa olmaması lazım. Daha önce kutusu 7 TL'ymiş, şimdi 120 TL olmuş. Bizim hastamız vardı hastamız için alacaktık. Virüs Türkiye'ye gelmemiş inşallah gelmez” dedi.

Virüs öncesi paketi 7 TL'den satılan cerrahi maskelerin şu an 120 TL'den, 4 TL'den satılan N95 maskelerinin de tanesinin şu an en düşük 20 TL'den satıldığını belirten medikal ürün satıcısı Bayram Delibaşı, “Şu an Türkiye'yle alakası olmayan ürünlerin fiyat artışı meydana geldi. Daha önceden Çin'den gelen ürünler geri Çin'e, gitmek zorunda kaldı. Çin'deki virüs nedeniyle ürünler git gide ilgi görmeye başladı. İlgi gören ürünlerde de fiyat artışı ister istemez meydana geldi. Eskiden 3-5 TL'ye kutusunu sattığımız maskelerin fiyatı 120 TL oldu. 50 TL'ye sattığımız ateş ölçerin fiyatı 280-350 TL arasında değişiyor. Litresini 15 TL'ye sattığımız el dezenfektanı 30-35 TL. Eldivenlerde de şuan baya artış olmaya başladı. Kutusu 12 TL olan eldivenler şuan bize 30-35 TL'ye gelmeye başladı. Şu an üreticiler de bize ürün vermemeye başladı. Üreticiler artık ürünlerini direkt yurt dışına göndermeye başladı, özellikle de maske grubunda. Türkiye'deki insanlar da kendileri için tedbir almaya çalışıyorlar. Özellikle gelip maske alanlar var, almaya çalışanlar var ama Adıyaman bölgesinde ve Türkiye'de böyle bir tehlike yok. Olursa ne olur, Çin'e maske gönderdik ama Türkiye'de maske bulamayacak durumdayız” şeklinde konuştu.

Tedbir amaçlı tek adet N95 maskesi alan vatandaş ise “5 TL'den 20 TL'ye yükselmiş. Bu kadar yüksek olduğunu beklemiyordum. İnşallah virüs yayılmaz Türkiyemize” diye konuştu.