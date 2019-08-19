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Kort tenisine büyük ilgi

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen yaz spor okulları bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kort tenisi kursu, Adıyamanlı miniklerden yoğun ilgi görüyor.


Karapınar Mahallesi'nde bulunan Kapalı Spor Salonunda devam eden kurslara katılan 6-14 yaş aralığındaki 100 kort tenisi sever minik, baş antrenör Mehmet İnan ile yardımcı antrenörler Yusuf Emre Doğan ve Gamze Karayıldız yönetiminde temel eğitimleri alıyor.


Miniklerin katıldığı kurs hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman'da Kort Tenisine merak salan yetenekli gençlerin önünü açmak için kapsamlı projeler hazırladıklarını dile getirerek, “Adıyaman Belediyesi olarak ilimizde çeşitli spor dallarına meyli bulunan yetenekli gençlerimizi ortaya çıkarmak için gerekli çalışmalarda bulunuyoruz. Bu gençlerimiz için açtığımız kurslarımızdan birisi olan kort tenisini miniklerimiz çok sevdi. Özellikle de fiziksel gelişime ciddi katkı sunan kort tenisi eğitimlerine ailelerimizde çok önem veriyor. Adıyaman'da gelecek neslin sportif anlamda büyük başarılara imza atabilmesi için bu çok önemli. Biz, çocuklarımızdaki yeteneği gördükten sonra bu başarıların geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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