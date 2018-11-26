Koruma altındaki çocuklar Rektör Gönüllü ile bir araya geldi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Rol Model Projesi" kapsamında bakanlığa bağlı Adıyaman Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki koruma altında bulunan 16 çocuk, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'yü makamında ziyaret etti.

Kurum Müdürü İsmail Yetiş ve koordinasyon merkezinde görevli eğitimcilerin de hazır bulunduğu ziyarette Rektör Gönüllü'ye kurumun çalışmaları ile ilgili bilgi verildi. Ziyarette, öğrencilerle sohbet eden Rektör Gönüllü kendisine yöneltilen sorulara samimi cevaplar verdi. Öğrencilerin geleceğe yönelik planlarını dinleyen Rektör Gönüllü, insanların kariyer planlamasında doğruluk ve dürüstlük konularının önemine vurgu yaptı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Rol Model Projesi" hakkında da konuşan Rektör Gönüllü, "Bu güzel projeye emeği geçenleri kutluyor, ziyaretten dolayı Kurum Müdürü İsmail Yetiş ve koordinasyon merkezinde görevli eğitimcilere teşekkürlerimi sunuyorum. Şükürler olsun ki, köklü geçmişimizde rol model alabileceğimiz çok kıymetli büyüklerimiz var, bu büyük zatların bizlere bıraktığı mirası daha ileriye taşımak da hepimizin görevi. Bugün bizleri rol model alarak ziyaretimize gelen evlatlarımızın da gelecekte rol model insanlar olmalarını temenni ediyorum ve kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Adıyaman Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde eğitim gören çocuklar Rektör Gönüllü'ye yapmış oldukları yağlı boya resim çalışmasını hediye etti.