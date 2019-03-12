Kösyanlılar Aşiretinden Başkan Adayı Acar'a destek

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Kösyanlı aşireti, CHP Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Acar'a destek olmak için CHP'ye katıldı.

Katılıma CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Besni ilçe Başkanı Hakan Kılınç, Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Acar, Kösyanlılar Aşireti Yardımlaşma ve Eğitim Derneği Başkanı Kemal Akgül, Kösyanlılar aşireti mensupları ve partililer katıldı. Kösyanlılar Aşireti mensupları, Kösyanlılar Aşireti Yardımlaşma ve Eğitim Derneği Başkanı Kemal Akgül öncülüğünde CHP Besni ilçe seçim karargahına gelerek partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç konuşmasında, "90 yıllık dev çınara katkı sunmak için, filizlendirmek için, gücümüze güç katmak için, umudumuza umut olmak için bize destek veren değerli Kösyanlı Aşireti mensupları hepiniz hoş geldiniz. Önümüzde 20 gün var 31 Martta Besni'mizin geleceğine oynayacağız, kadınlarımızın umudu için oynayacağız o yüzden 31 Mart bizim için çok önemli biliyorsunuz ki biz her platformda dile getiriyoruz 16 yıllık iktidarda büyük destek vermiş olan ilçemiz ne yazık ki hak ettiği hizmeti alamamıştır. Hem genelde hem yerelde hak ettiği desteği alamamıştır. Ben diyorum ki Besni 16 yıllık iktidarı devirip yetkiyi bize verecek ve Besni hak ettiği yeri sizlerin desteği ile bulacaktır" dedi.

Daha sonra konuşan Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Acar ise, "Siz geçmişten belli haktan hukuktan yana olmuş hiçbir menfaat beklemeden her şeyini emeği ile kazanmış hiçbir siyasetten nemalanmamış tertemiz pırıl pırıl insanlarsınız. Ben zengin, iktidar güç sahibinin önünde eğilmem sadece halkımın önünde eğilirim ben bununla da şeref duyuyorum ve sizin önünüzde eğilmek istiyorum ve tekrardan hoş geldiniz kösyanlılar aşireti diyorum” şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, "Besni'ye her geldiğimizde ayrı bir heyecan yaşıyoruz ancak heyecanımız bugün çok çok daha fazla bugün aramazda dostlarımız, kardeşlerimiz var hepiniz evinize hoş geldiniz. Bizlere güç verdiniz bu güzel yolculuğa ortak olduğunuz için Besni'nin geleceğine bir tuğla taşı sizde koyduğunuz için, gençlerimizin, kadınlarımızın ve çocuklarımızın sorunlarını çözmek adına 31 Martta halkın adayı Vakkas Acar'ı oraya taşımak için destek verdiğiniz için size teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından partililer müzikler eşliğinde halaylar çekerek program son buldu.