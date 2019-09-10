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Kovalamaca sonucu yakalanan araçta silahlar ve bıçaklar ele geçirildi

Adıyaman’da jandarma ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak yaklaşık 3 kilometre boyunca kovalanarak yakalanan araçta silahlar ve bıçaklar ele geçirildi.

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak yaklaşık 3 kilometre boyunca kovalanarak yakalanan araçta silahlar ve bıçaklar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Gazihandede Mesire Alanı yakınlarında silah seslerinin geldiğini duyan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine yakın olan jandarma ekipleri, S.A. ile S.S. isimli iki kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan otomobil ile jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonucunda otomobil durduruldu. Jandarma ekiplerince otomobil içerisinde yapılan aramalarda 1 adet seri numarası silinmiş av tüfeği, 1 adet kuru sıkıdan çevrilme seri numarası silinmiş tabanca, 2 adet bıçak, 2 adet tabanca şarjörü ve 37 adet mermi ele geçirildi. Silah ve bıçaklar muhafaza altına alınırken S.A. ile S.S. ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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