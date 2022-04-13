İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kovalamacada yakalanan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Adıyaman’da, Yunus Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'da, Yunus Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi'nde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 2 şahsı durdurmak istedi. Polislerin dur ikazlarına uymayan şahıslar kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 2 şahsın üzerinden 8.50 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.