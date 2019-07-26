İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köy imamı TDV'ye 26 adet kurban bağışı topladı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Yeşiltepe köyünde görevli imam hatip Ahmet Öztürk, Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) 2 hafta içerisinde 26 adet kurban bağışı topladı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Yeşiltepe köyünde görevli imam hatip Ahmet Öztürk, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) 2 hafta içerisinde 26 adet kurban bağışı topladı.


Geçtiğimiz yıl TDV'ye 23 adet kurban bağışı alan Ahmet Öztürk bu kez 2 haftada 26 adet kurban bağışı aldı. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, Ahmet Öztürk'ü makamında kabul ederek, çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Müftü Mehmet Taşçı, Diyanet işleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının dünyanın her yerinde mazlum insanlara yardımda bulunduğunu bu sebeple din görevlilerine çok fazla iş düştüğünü ve daha fazla çalışılması gerektiğini dile getirdi.


Taşçı, Yeşiltepe köyü Cami İmam Hatibi Ahmet Öztürk'ün yapmış olduğu çalışmalar ile diğer din görevlisi arkadaşlara örnek olduğunu söyleyerek teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.


Ahmet Öztürk ise hedefinin bu yıl 30 olduğunu ve bu rakamı yakalayacağını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.