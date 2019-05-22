Köy muhtarı silahla vuruldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin kavgasında köy muhtarı silahla vurularak yaralandı.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde meydana geldi. Yaklaşık 5 yıl önce kız alıp verme meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin kavgası kanlı bitti. Köy Muhtarı Mustafa Yücel tarlasına giderken husumetli olduğu Mehmet Sait D. ile karşılaşınca başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında Mehmet Sait D. yanında bulunan av tüfeğiyle muhtar Mustafa Yücel'e ateş etti. Vücudunun göğüs kısmından yaralanan muhtar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın şüphelisi olan Mehmet Sait D. ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri olayın firari şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.