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‘Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor" projesi tamamlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, "Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor" projesi tamamlandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, "Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor" projesi tamamlandı.


Besni Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından Besni Alt Bölge Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında 2019 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına başvurusu yapılan “Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor” projesi gerçekleştirildi.


Yapılan proje ile Sayören Ortaokulu, Yoldüzü Ortaokulu, Çomak Ortaokulu, Oyratlı Ortaokulu, Şehit Recep İnce Ortaokulu ve Suvarlı Şehit Enes Sarıaslan İlkokulu bahçelerinde tam tefrişatla, etrafına tel örgü, 4 ayrı branşın spor yapabileceği sportif alan, okul bahçelerinin ağaçlandırılması ve çöp konteynerleri ile kovaları yapıldı. Aynı zamanda oturma bankları, taşınabilir kaleler, pota ve direkler temin edilerek proje tamamlandı.

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