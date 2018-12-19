Köy okullarında ‘Organik Tarım' eğitimleri devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenerek koordine edilen "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamındaki köy okullarında eğitimler devam ediyor.

‘Organik Tarım' eğitimleri adı altında Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği Burç İlkokulu, Gümüşkaya İlkokulu, Pınaryayla İlkokulu, Yenigüven İlkokulu ve Sarıharman İlkokulunda eğitimler verildi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği eğitimlerde 500 öğrenciye eğitim verildi.

Eğitimleri Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Banu Bereket tarafından eğitimlerde öğrencilere organik tarımın insan, çevre ve hayvan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik bilgiler verdi.

Banu Bereket, organik tarım ürünlerinin tarladaki üretiminden pazardaki satışına kadar tüm safhaları anlattı.

Bereket, kaybolan doğal dengenin yeniden kurulmasını amaçlayan organik tarımın önemi ve gıda tüketimi konularında öğrenciler bilgilendirildi.

Program sonunda öğrencilere organik tarım logolu okul çantası hediye olarak dağıtıldı.