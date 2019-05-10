Köy okulu öğrencilerinin yeni spor dalı birincilik getirdi

Antalya'da düzenlenen ‘Yeni Bir Spor Dalı Tasarım' isimli yarışmada Adıyaman Uzunpınar İlkokulu öğrencilerinin ‘2 Kule 1 Top' oyunu birinci seçildi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine arasında düzenlenen ‘Yeni Bir Spor Dalı Tasarım' Yarışmasında ülkemizin çeşitli illerinden katılım sağlandı. Adıyaman'dan yarışmaya ‘2 Kule 1 Top' oyunu ile katılan Uzunpınar İlkokulu Öğrencisi Sümeyye Biçer İlkokul kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

‘2 Kule 1 Top' oyununda iki kule arka arkaya diziliyor. İki gurubu ayrılan oyuncular ilk kuleye vurunca -1 puan. 2. kuleye vurunca +1 puan alıyor. 5 Puana tamamlayan oyunun galibi oluyor.

Seçici kurul tarafından değerlendirilen eserlerde dereceye girenlere 17 Mayıs tarihinde ödülleri verileceği öğrenildi.

Birleştirilmiş sınıfta eğitim gören Sümeyye Biçer, tasarladığı oyununun birinci olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Danışman öğretmen Abdurrahman Ünal, Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.