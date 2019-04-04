Köy okuluna 'Kardeş Okul' dokunuşu

Adıyaman'ın Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir grup öğretmen ve öğrenci, "Kardeş Okul" projesi kapsamında, Çatbahçe Köyü Çavçuk İlkokuluna yardım eli uzattı.

İki sınıf ve bir idareci odasından oluşan köy okuluna gelen gönüllü öğretmen ve öğrenciler, ihtiyaçları tespit ettikten sonra kolları sıvayarak işe başladı.

Çatbahçe Köyü Çavçuk mezrasında bulunan okulun badana ve boyasından onarıma ihtiyaç duyulan çatı, kapı ve pencerelerin tamiratına, panolar ve yazı tahtalarının yerlerine asılmasına kadar büyük bir titizlikle çalışan gönüllü öğretmen ve öğrenciler, işler sürerken öğrencilerle de ilgilenmeyi ihmal etmedi. Öğretmen ve bir grup öğrenci tamirat işleriyle uğraşırken, gönüllü diğer öğrenciler de minik kardeşlerine çiğ köfte ikramında bulunuldu. Sincik Anadolu İmam hatip Lisesi Müdürü Ahmet Özelmiş, "Kardeş Okul projesi kapsamında Çavçük İlkokulu ile bir protokol imzaladık. Okul ziyaretinde Okulun fiziki olarak birçok eksikliği olduğunun tespit ettik. Okulumuz Öğretmen, öğrenci ve çalışanlarından oluşan bir grup gönüllü tarafından Çavçük İlkokulunda oluşan çatlaklar alçı ile düzeltildi. Dökülen fayanslar tekrar yapıştırıldı, Okulun damlayan çatısı onarıldı. Çatıda kalkan saçlar yerine yapıştırıldı, Sınıflar ve kapıları boyatıldı. Sınıf kütüphanesi onarılarak yeni kitaplar konuldu. Anasınıfına yeni halılar döşendi. Oyuncakların konulması için dolap yerleştirildi. Ana sınıfının eksik sandalyeleri tamamladı. Böylelikle okul elden geldiğince daha güzel bir eğitim öğretim ortamı hale getirildi. Okul ile ilgili çalışmaların tamamlanmasıyla İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Aydın ve Şube Müdürü Mehmet Türk ile birlikte okul öğretmen ve öğrencilere teslim edildi" dedi.

Eğitim camiası olarak aynı geminin içerisinde olduklarını belirten Özelmiş, "Sağlıklı bireylerin yetişmesi güçlü bir toplumun ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Sağlıklı bireylerin ilk eğitim öğretim ortamı ana sınıfları ve ilköğretimlerdir. Bizler de okul olarak öğretmen ve öğrencilerimizin desteği ile Çavçük İlkokulunu kendimize kardeş okul olarak seçip bu okulumuzun eksiklerini gidermeyi düşündük. Çok şükür elimizden geldiğince okul ortamını düzenledik. Umarım öğrencilerimiz için güzel bir ortam oluşturabildik. Bizim için en güzel ödül ise öğrencilerimizin gözlerinde ki mutluluğu görebilmektir" diye konuştu.