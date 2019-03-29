Köy okulunda zeka oyunları sınıfı açıldı

Adıyaman Zey Köyü Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal'ın Medya Trend Fuar ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül ile yapmış olduğu görüşmeler sayesinde okula mangala, abalon, canga, santraç,resffebe, reversi ve su doku gibi zeka oyun aletleri alındı.

Malzemelerin tamamlanması ile birlikte okulda zeka oyunları sınıfının açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin büyük bir mutluluk duyduğu zeka oyunları sınıfı okulda öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.