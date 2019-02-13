Köy okulundaki öğrencilerin saç bakımı yapıldı

Hasankedi İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen saç kesim ve bakımına kız öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı usta öğreticiler tarafından okul içerisinde saç kesim ve bakımı yapılan programa Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yelim Pekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, öğretmenler ve okul idarecileri katıldı.

Saç kesimi ve saç bakımlarını yaptıran kız öğrenciler programdan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kendisinin de daha önceden köy okullarında öğretmenlik yaptığını vurgulayan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, “Dezavantajlı bölgelerde oturan çocuklarımız için halk eğitim merkezimizin yapmış olduğu güzel bir etkinlik. Kendilerini tebrik ediyorum. Çocuklarımızın heyecanı da belli zaten hepsi sırasını bekliyor. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Öğrencilerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda onlara saç bakım ve kesim hizmeti veriliyor. Gerçekten güzel bir hizmet, aynı zamanda köylerimizi de bu vesileyle görmüş oluyoruz, yerinde incelemiş oluyoruz. İnşallah dezavantajlı bölgelerde çeşitli etkinliklerle hep beraber ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.