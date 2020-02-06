Köy yatırımları istişare edildi

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, il genel meclis üyeleri ile köylerde yapılan yatırımlar hakkında istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Makam odasında gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Kavak, İrfan Torunoğlu ve Sırrı Köse katıldı.

2020 yılında yapılacak yatırımların konuşulduğu istişare ve değerlendirme toplantısında birçok konu masaya yatırıldı.