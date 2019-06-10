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Köylerde ilaçlama sürüyor

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, merkez ve ilçelere bağlı köylerde sivri sinek ve haşereyle mücadelenin sürdüğünü söyledi.


Bu yıl yağış miktarının fazla ve sürekli olması nedeniyle bu yıl sivri sinek ve haşerenin fazla olduğunu dikkat çeken Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde ilaçlama çalışmalarının gerçekleştirildiğini dile getirdi.


Adıyaman genelinde 449 köy ve 508 mezrada haşere ile mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, “Adıyaman'da 6 ekip ile her köyümüzde 1 defa ilaçlama yapılıyor” dedi.

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