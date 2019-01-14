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Köylerde ki bir haftalık karanlık sona erdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Kayadibi (Horik) köy ve mezralarında bir haftadan beri süren elektrik kesintisi sona erdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Kayadibi (Horik) köy ve mezralarında bir haftadan beri süren elektrik kesintisi sona erdi.


Geçtiğimiz hafta süren yoğun kar yağışı nedeniyle kopan enerji nakil hatları nedeniyle bazı yerleşim birimlerine yaklaşık 1 haftadan beri elektrik verilemiyordu.Kar kalınlığının 1 metreye kadar yükseldiği Kayadığı ve bağlı mezralarda ki elektrik kesintisine elektrik arıza ekibi yol kapalı olmasından dolayı müdahale edemedi.


Kahta Kaymakamlığı köyde bulunan bir kepçeyi kiralayarak elektrik hatlarına giden yolu açtı. Elektrik dağıtım firmasına bağlı ekipler de kopan hatları tamir ederek bir haftadır elektrik verilemeyen köylere yeniden enerji vermeye başladı.

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