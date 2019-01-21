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Köylüler baz istasyonu istiyor

Adıyaman Atatürk Barajına yakın merkeze bağlı Durak Köyü Pınarbaşı Mezrasında vatandaşlar baz istasyonu kurulmasını istiyor.


Telefonlarda şebeke problemi yaşayan ve cep telefonları çekmeyen köylüler GSM operatörlerinden baz istasyonu kurmasını istiyor. Durak Köyü Pınarbaşı Mezrasında oturan vatandaşlar binaların üzerine çıkarak baz istasyonu kurulmasını istiyor.


Köylerinin baraj kenarında ve rakımın çok düşük olmasından dolayı telefonlarının çekmediğini belirten köylüler, tüm operatörlerin baz istasyonu kurması gerektiğini dile getirdi.


Telefonla konuşmak için yüksek yerlere çıktıklarını söyleyen vatandaşlar ilgili yerlere dilekçe verdiklerini aktardı.

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