Köylüler kendi imkanlarıyla ağaç dikti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya köyü sakinleri kendi imkanlarıyla köy girişinden Malatya yoluna kadar fidan dikti.

Akçakaya Köyünden Gölbaşı - Malatya karayoluna kadar olan köy yolunun yan kısımlarına 200 Adet dut, 400 adet çam ağacı dikimi gerçekleştiren köylüler, yeşil bir Adıyaman için, yeşil bir Akçakaya köyü için birlik ve beraberlik içerisinde fidan dikimi yaptıklarını söyledi.

Köy yoluna dikilen 600 adet fidan ile ilgili bilgi veren Köy Muhtarı Fikri Solak, “Bizler uzun zamandır böyle bir çalışma yapmayı düşünüyorduk. Bu düşüncemizi çok şükür gerçekleştirdik. Bu fidan dikiminin gerçekleşmesi sırasında bizlere destek olan başta Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal'a, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a, ve emeği geçen Akçakaya Köyü halkına teşekkür ederim” diye konuştu.