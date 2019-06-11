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Köylüler ve itfaiye yangını söndürdü

Adıyaman merkeze bağlı Esence Köyü’nde otluk alanda başlayan ve ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman merkeze bağlı Esence Köyü'nde otluk alanda başlayan ve ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Esence Köyü'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler ve güvenlik korucuları yangına müdahale etti. Köylüler itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Otlukta başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı.


İtfaiye ekipleri köylüleri müdahalesiyle yangın meyve bahçeleri tamamen yakmadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar görürken, birkaç ağacın yandığı öğrenildi.

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