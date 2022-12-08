Köylülerin 3 yıldır süren ağaçlandırma seferberliği

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Koçtepe köyü sakinleri 3 yıldan beridir düzenli olarak ağaç dikiyor.

Koçtepe köyü sakinleri, 3 yıldan beridir köylerini ağaçlandırmak için seferberlik başlattı. Şimdiye kadar yaklaşık olarak 15 bin ağaç diken köy sakinleri, köylerini ağaçlandırmak amacıyla bugün topladıkları zeytin, meşe, çam ve badem fidanlarından oluşan bin 500 ağacı köydeki öğrencilerle beraber köyün yamaçlarına ekti. Dikilen ağaçların boy vermesiyle beraber köylerinin daha da yeşil ve güzel bir görünüme kavuşacağını belirten Koçtepe köyü eski muhtarı Mustafa Yücel, “3 yıldır başlattığımız ağaç dikme seferberliğine bu yıl da devam ettik. Bugün topladığımız zeytin, meşe, çam ve badem fidanlarından oluşan bin 500 ağacı, köydeki öğrencilerle beraber köyün yamaçlarına ektik. Şimdiye kadar yaklaşık 15 bin ağaç dikildi. Hem köy sakinlerimiz hem de köydeki öğrenciler bu seferberliğe destek oluyor. Hem küçük çocuklara doğa sevgisini aşılamak için hem de kuru olan dağ ve yamaçlarımızın yeniden yemyeşil olması sağlanıyor. Dikilen ağaçların boy vermesiyle beraber köyümüz daha da yeşil ve güzel bir görünüme kavuşacak" diye konuştu.