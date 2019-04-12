Küçük çocuğa motosiklet çarptı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde annesi ile birlikte yürüyen çocuğa motosiklet çarptı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi 8007. Sokakta meydana geldi. Annesi ile birlikte yürüyen 5 yaşındaki İdil Nur Yıldız' (5) sokağın köşesinden gelen İ.S. yönetimindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve başından yaralanan idil Nur Yıldız, 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.