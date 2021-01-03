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Küçük çocuk parmaklarını yem makinesine kaptırdı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 9 yaşındaki çocuk parmaklarını yem makinesine kaptırması sonucu yaralandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 9 yaşındaki çocuk parmaklarını yem makinesine kaptırması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesine bağlı Askerhan köyünde ikamet eden 9 yaşındaki Mustafa C., isimli çocuk, yem makinesiyle oynadığı esnada parmaklarını makineye kaptırdı. Bütün parmaklarını makineye kaptıran çocuğu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa C., Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi edilen Mustafa C., daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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