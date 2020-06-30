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Küçük kardeşlerden örnek davranış

Adıyaman’da yaralı yavru kuşu besleyip tedavi eden kardeşler, daha sonra kuşu doğaya bıraktı.

Adıyaman'da yaralı yavru kuşu besleyip tedavi eden kardeşler, daha sonra kuşu doğaya bıraktı.


Şevval Ada ve Şebnem Ece Aslan kardeşler evin balkonuna konan yaralı ve yavru bir kuşu bir süre besledikten sonra doğaya bıraktı.


Yeni Sanayi Mahallesinde oturan kardeşler balkonlarında yavru bir kuşu fark etti. Kuşun yaralı ve aç olduğunu anlayınca bir kaç gün yem ve su verdiler. Kuşun iyileşmesiyle doğaya tekrar bıraktı.

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