Küçük sanayi sitesinde asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdür, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı uygulamada sanayi sitesinin giriş ve çıkış noktalarının tamamında denetim yapıldı. Küçük sanayi sitesinin giriş ve çıkışlarında gerçekleştirilen denetimlerde sürücüler, araç içerisindeki kişilerin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı. Polis ekipleri aynı zamanda durdurdukları araçların iç kısımlarında da incelemelerde bulundu. Halkın huzuru için denetimlerin devam edeceği vurgulandı.