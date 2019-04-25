Küçük yazara kitap sürprizi

Adıyaman'da 9 yaşında 5. kitabını yazan küçük yazara canlı yayında kitap sürprizi yapıldı.

Kahraman Denizci, Gizemli Orman, Bataklıkta Bir Gün, İki Hırsız Bir Çocuk, Farelerle Dans isimli 5 kitap yazan 9 yaşındaki İlkokul 3. Sınıf öğrencisi Yazar Hüseyin Mirhat Coşkun'a canlı yayında sürpriz yapıldı.

23 Nisan etkinliği çerçevesinde Mercan TV'de öğrencilerin katıldığı "Mehmet Kandemir ile Geleceğimiz" programına konuk olan Mehmet Akif İlkokulu 3. öğrencisi ve Türkiye'nin en genç Yazarı Hüseyin Mirhat Coşkun'a, sunucu programın sonunda yazarın daha önce yazdığı ama kitap haline getirmediği 2. kitabı "Gizemli Orman" isimli kitabı göstererek sürpriz yaptı. İlk defa kitabını gören küçük yazar şaşkınlığını gizleyemedi.

Küçük Yazar Hüseyin Mirhat Coşkun, kendisine sürpriz yapan program yapımcısı Mehmet Kandemir'e teşekkür etti.