Kuduz aşılaması tamamlandı

Süleyman Kılınç, 10 Kasım Perşembe günü bir kedide tespit edilen 'kuduz' vakasının ardından geçen sürede yapılan çalışmalar ve son durum hakkında bilgi verdi.

Bir kedinin kuduz çıkmasından dolayı iki mahallenin karantinaya alınmasına sebep olan 'kuduz' vakasında gelinen son durum ile ilgili bir açıklama yapan Süleyman Kılınç, ilk günden bu yana ekiplerin 24 saat esaslı çalıştığını vurguladı.

Sokak kedisi ve köpeklerinin olduğu yerde yakalanarak veteriner hekimlerce kontrol edildiğini söyleyen Başkan Kılınç, “Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bir ihbarı değerlendirilerek Sümerevler Mahallesi'nden bir kedi aldı. Veteriner hekimimizin ön muayenesi neticesinde 'kuduz' belirtileri görülen bu kedide yapılan analizler sonucunda kuduz hastalığı tespit edilmişti. Süreç sonrasında başta karantinada olan iki mahallemizde olmak üzere, tüm mahallelerimizde belediyemiz ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerekli koruyucu ve kontrol edici çalışmalar titizlikle yürütülmüş ve tarafımıza iletilen ihbarların tamamı büyük bir özveriyle değerlendirilmiştir.

Vatandaşların sağlığı ve huzuru için karantinada olan her iki mahallede Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin koordineli bir şekilde 24 saat esaslı olarak çalıştı. Bu süreçte 4 ekip ve 15 personelin 236 sokak kedisi ve köpeği olduğu yerde yakalanarak kontrol edildi. Bu hayvanların aşılanması ve işaretlenmesi yapılarak tekrar bırakıldı.

Yakalanan kedi ve köpeklerin hiç birinde her hangi bir sağlık sorunu ile karşılaşılmadı.

Tüm sokakları karış karış kontrol eden ekiplerimiz ilgili vakanın ilk tespitinden bu yana yaptıkları incelemeler sonucunda vatandaşlarımızda her hangi bir ısırma, yaralanmayla karşılaşılmadığını, sokak hayvanlarında da kuduz hastalığı kaynaklı her hangi bir ölüm durumunun tespit edilmedi.

Adıyaman Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için, sokak hayvanlarının da sağlığı ve refahı için rutin kısırlaştırma, aşılama, işaretleme, rehabilite etme çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğimizin tüm vatandaşlarımız tarafından bilinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.