Kültürel varlıklar masallarla gelecek nesillere aktarılıyor

Adıyaman'da ilkokul öğrencilerine somut olmayan kültürel varlıklar anlatılarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Adıyaman Müze Müdürlüğü somut olmayan kültürel varlıklarını gelecek kuşaklara aktarılması için okullarda etkinlikler düzenleniyor. Adıyaman Müze Uzmanı Fatma Savsar tarafından Adıyaman'a özgü masallar öğrencilere anlatıyor. Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sunay Akkaya'nın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte masal, hikaye gibi kültürel varlıklar gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Öğrencilere ‘Kuyruğu Kopan Tilki', ‘Alın Yazısı' ve ‘Bildik' isimli masallar anlatıldı. Etkinlik sonunda ise öğrencilere katılım belgesi verildi.