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Kulübe alev alev yandı

Adıyaman’da elektrik trafosu kısa devre yapan plastik kulübe alev alev yandı.

Adıyaman'da elektrik trafosu kısa devre yapan plastik kulübe alev alev yandı.


Olay, Altınşehir Mahallesi Altınşehir Parkı'nda meydana geldi. İçi boş olan kulübe elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle yanmaya başladı. Kısa sürede alevler büyüdü. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kulübeden geriye erimiş küçük bir parça kaldı.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli soğutma çalışmalarını yaparken, elektrik dağıtım firması ise elektrik akımını keserek yaşanabilecek olumsuzluğun önüne geçti.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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