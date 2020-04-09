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Kumbarasındaki bin TL'yi bağışladı

Adıyaman’da 12 yaşındaki kız çocuğu kumbarasında bulunan bin TL’yi Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı.

Adıyaman'da 12 yaşındaki kız çocuğu kumbarasında bulunan bin TL'yi Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı.


Adıyaman merkezde ikamet eden 12 yaşındaki 5. Sınıf öğrencisi İsmi Ayşe Nur Çalış, korona virüsünden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek olmak istedi. 20 Yaş altında bulunan kişilerin sokağa çıkmasının yasak olmasından dolayı Ayşe Nur Çalış, kumbarasında bulunan bin TL parayı amcası Mustafa Çalış'a vererek bankaya götürüp kampanya hesabına yatırılmasını istedi. Amca Mustafa Çalış, yeğeninin kumbarasından çıkararak verdiği parayı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasının hesabına yatırdı.


Yaşı küçük kalbi büyük olan İsmi Ayşe Nur Çalış, “Cumhurbaşkanımız kampanya başlattıktan sonra bende kumbaramda bulunan parayı kampanyaya bağışlama kararını aldım. Ben 20 yaşından küçük olduğum için parayı amcam benim adıma bankaya yatırdı. Böyle güzel bir kampanyaya destek sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah bu korona virüs salgını ülkemizden ve dünyamızdan biran önce silinip gider. Bizler hep beraber bunun üstesinden geleceğiz inşallah” diye konuştu.

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