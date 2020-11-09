Küme Evler bölgesine kilitli parke taşı

Ekipler tarafından sokakları kilitli parke taşı ile döşenen Küme Evler bölgesindeki incelemeler yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, burada çalışmalar hakkında bilgiler alarak vatandaşlarla sohbet etti.

Şehrin her noktaına hizmet götürdüklerini dile getiren Başkan Kılınç, “Sezon başından bu yana sürdürdüğümüz yol yapım çalışmalarına hava şartları müsaade ettiği sürece devam edeceğiz. Amacımız, kırsal mahallelerin cadde ve sokaklarını da tozdan ve çamurdan kurtarmak. Bu niyetle tamamlama aşamasına gelen Küme Evlerdeki kilitli parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledik. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Küme Evler sakinleri ise kendilerini tozdan ve çamurdan kurtaran Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.