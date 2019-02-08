Kur'an-ı Kerimi doğru ve güzel okuma kursu başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kur'an-ı Kerimi doğru ve güzel okuma kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursta 15 kursiyer Kur'an-ı Kerimi doğru ve güzel okuma Tashih-i Huruf kursunda eğitim görüyor. Kurs öğretmenliğini yapan İlçe Müftü Abdullah Yıldırım, açılan kursla ilgili olarak, “Topluma din hizmeti sunma noktasında Kur'an kursu öğreticileri, imam-hatipler ve müezzin-kayyımlar ön plana çıkmakta ve çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu bakımdan söz konusu personelin Kur'an-ı Kerim'i güzel ve usulüne uygun okuma konusunda yeterli donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu konuda karşılaşılan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla, Kur'an-ı Kerim'i talim ve tecvid üzere okumaya yönelik eğitim programları hazırlanmıştır. Buradaki kurs programında hem vatandaşlarımıza hem de müftülük personellerimize kurs verilmektedir. Kur'an-ı Kerim'i hem telaffuz, hem ses, hem de mana ve benzeri özelliklere göre okuyan personeli yetiştirmeyi hedefleyen Tashih-i Huruf Kurslarına katılımın yoğun olması bizleri sevindirmiştir” diye konuştu.