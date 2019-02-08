İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kur'an-ı Kerimi doğru ve güzel okuma kursu başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kur’an-ı Kerimi doğru ve güzel okuma kursu açıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kur'an-ı Kerimi doğru ve güzel okuma kursu açıldı.


Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursta 15 kursiyer Kur'an-ı Kerimi doğru ve güzel okuma Tashih-i Huruf kursunda eğitim görüyor. Kurs öğretmenliğini yapan İlçe Müftü Abdullah Yıldırım, açılan kursla ilgili olarak, “Topluma din hizmeti sunma noktasında Kur'an kursu öğreticileri, imam-hatipler ve müezzin-kayyımlar ön plana çıkmakta ve çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu bakımdan söz konusu personelin Kur'an-ı Kerim'i güzel ve usulüne uygun okuma konusunda yeterli donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu konuda karşılaşılan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla, Kur'an-ı Kerim'i talim ve tecvid üzere okumaya yönelik eğitim programları hazırlanmıştır. Buradaki kurs programında hem vatandaşlarımıza hem de müftülük personellerimize kurs verilmektedir. Kur'an-ı Kerim'i hem telaffuz, hem ses, hem de mana ve benzeri özelliklere göre okuyan personeli yetiştirmeyi hedefleyen Tashih-i Huruf Kurslarına katılımın yoğun olması bizleri sevindirmiştir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.