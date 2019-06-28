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Kuran kursu öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kuran kursu öğrencilerine genel güvenlik, kişisel güvenlik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.


Her gün bir birinden farklı etkinlik ve programlarla çalışmalarına devam eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Hz. Hamza Camisinde yaz kuran kursu eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden polisler ekipleri, öğrencilerin sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını da sordu. 110 çocuğun yer aldığı camide çocuklara, genel güvenlik, kişisel güvenlik ve trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

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