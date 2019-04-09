Kuraya itiraz seçim getirdi

Yüksek Seçim Kurulu, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi'nde oyların eşit çıkması nedeniyle 2 Haziran tarihinde ‘ara seçim' yapılmasına karar verdi.

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Kesmetepe Beldesinde 6 belediye başkan adayı yarıştı. Toplam bin 205 seçmenden bin 138 seçmenin oy kullandığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde 1110 oy geçerli sayıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Hasan Koca 281, Demokrat Parti (DP) Adayı Yusuf Parlak 281, Demokratik Sol Parti (DSP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adayı Mehmet Yıldırım 167, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Mehmet Korkmaz 136, Saadet Partisi Adayı Ömer Aslan 3 oy aldı.

Seçim sonucunda CHP Adayı Hasan Koca ile Demokrat Parti Adayı Yusuf Parlak'ın 281 oy alarak eşit çıkması sonucu Besni İlçe Seçim Kurulu kura çekilmesine karar verdi.

CHP Adayı Hasan Koca, ilçe seçim kurulunun bu kararına İl Seçim Kurulunda itiraz etti. İl Seçim Kurulu da ‘kura' çekilmesi yönünde karar verince CHP Adayı Koca bu karara da itiraz ederek konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı.

YSK, yapılan itirazı değerlendirerek, oy oranının eşit çıktığı Kesmetepe Beldesi'nde ‘Ara Seçimin' 2 Haziran tarihinde yapılmasına karar verdi.

YSK'nın bu kararı sonrasında açıklamada bulunan CHP Belediye Başkan Adayı Hasan Koca, yaklaşık 4 aylık bir seçim süreci geçirdiklerini ve halkın desteğiyle önemli oranda oy aldıklarını belirterek, “Kesmetepe halkının gücünü arkamıza aldık ama sonuç pataya (eşit) gitti. Pataya itiraz ettik. Yüksek Seçim Kurulu itirazımızı ciddiye aldı ve 2 Haziran'da seçim kararı verdi. 2 Haziran'da gücümüzü arttırarak seçileceğimizi umuyorum” diye konuştu.

Demokrat Parti Adayı Yusuf Parlak ise, “31 Mart seçimlerinde güzel bir mücadele ederek iyi bir seçim geçirdik. Eş ve dostlarımızla güzel bir mücadele verdik. Fakat seçim sonuçlarının bu şekilde çıkması üzerine YSK, seçimlerin 2 Haziran yenilenmesine karar verdi. YSK'nın kararına saygı duyarak Kesmetepemize daha huzurlu bir seçim yaşatmak için her şeyi yapmaya hazırım. Kesmetepe'ye 2 Haziran seçimleri hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Vatandaşlar ise, 2 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, beldeye hizmet edecek bir başkanın seçilmesi dileklerinde bulundu.